Juve, Szczesny dopo il rinnovo: "Sudare e sacrificarsi per gli obiettivi"

"Le mie sensazioni sono bellissime, è una dimostrazione di fiducia da parte del club verso di me, quindi sono molto contento". Fresco di rinnovo con la Juventus fino al 2024, Wojciech Szczesny parla ai canali ufficiali bianconeri ripercorrendo il passato e proiettandosi anche sui nuovi obiettivi per il futuro: "Cercherò di dare il mio meglio nei prossimi anni con i colori della Juventus”.

Che ricordi ha dell'esordio con la maglia della Juventus (3-0 contro il Chievo, ndr)? "Ricordo bene, non fu una partita particolare perché io cerco comunque sempre di affrontare le gare con tranquillità e senza pressioni esagerate. È stato un bel momento, sono passati quasi tre anni, io cerco sempre di migliorare e di fare del mio meglio".

In Champions invece il debutto è arrivato contro l’Olympiacos. "Quella è stata una partita importante. Si era fatto male Buffon qualche giorno prima, sapevo quindi che avrei dovuto giocare per almeno sei settimane da titolare. È stato un momento speciale, la prima vera prova alla Juventus, mi sono divertito tanto".

Qual è la parata che si porta nel cuore? "Mi piacciono quelle legate alle partite vinte, penso a quella contro il Milan a novembre, poi quella sul colpo di testa di Pasalic, ma la mia preferita è stata quella su Allan all'inizio della stagione".

La parata più difficile è il calcio di rigore? "Visto che negli ultimi otto rigori mi hanno fatto solo tre gol sembra di no… No, non credo, ci sono tanti momenti difficili nella partita, non credo che il rigore sia il più difficile".

Quali sono i suoi obiettivi? "Vincere più titoli. Sono qui fino al 2024 e voglio vincere tutto. È l’obiettivo del club e di tutti i calciatori, quindi bisogna sudare, correre e sacrificarsi per arrivare agli obiettivi".

Quale messaggio vuole mandare ai tifosi? "Voglio solo ringraziarli per le sensazioni che danno ogni volta che scendo in campo all’Allianz Stadium, prometto di dare sempre tutto per questo club”.