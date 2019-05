© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ostacolo Manchester United e City per la Juventus per arrivare a Tanguy Ndombele. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante le parole del presidente del Lione Aulas al quale piacerebbe vedere il centrocampista in bianconero, i due club inglesi proveranno ad anticipare la Juve nelle prossime settimane e resta sempre viva anche la pista che porta al Real Madrid.