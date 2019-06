Juve, Zidane ostacolo per Pogba: il francese obiettivo numero 1 del Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zinedine Zidane resta il principale ostacolo per la Juventus nella trattativa che dovrebbe riportare Paul Pogba a Torino. Secondo gli spagnoli de El Chiringuito, infatti, il tecnico avrebbe indicato a Florentino Perez come prioritario l'acquisto del suo connazionale. Considerato l'ascendente di Zidane sul presidente, e gli accordi che hanno riportato Zizou a Madrid, è difficile immaginare che il numero uno rifili un no secco al suo tecnico. Il problema è che mancano 40 milioni: il Real non vuole spendere per un centrocampista i 150 richiesti dal Manchester United, al momento l'offerta è arrivata a 110.