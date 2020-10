Juventus, a gennaio nuovo assalto per Dembélé: concorrenza del Borussia Dortmund

vedi letture

La Juventus potrebbe presto tornare alla carica per Ousmane Dembélé, attaccante classe '97 del Barcellona e della nazionale francese: secondo quanto riportato dal portale iberico Todofichajes.com, il giocatore non avrebbe affatto convinto mister Koeman, che sarebbe dunque favorevole a una sua cessione. La Juve potrebbe mettere le mani su Dembelè già a gennaio, con il Borussia Dortmund come unico concorrente nel caso in cui dovesse cedere Sancho.