Juventus, Alex Sandro e il nodo futuro: una chiamata da Parigi può cambiare tutto

Alex Sandro sta bene alla Juventus ma i rumors di mercato che circolano intorno al suo nome, potrebbero anche cambiarne il futuro. L'esterno è da tempo finito nel mirino di PSG e Chelsea, con i bianconeri che si sono mossi per capire il margine di trattativa con i Blues per Emerson Palmieri, molto gradito a Sarri. La valutazione da 30 milioni fatta dal club di Abramovich per l'ex romanista, accende le fantasie juventine che dunque sono pronte anche ad ascoltare offerte per il brasiliano. Da Parigi potrebbe presto arrivare un'offerta concreta e dire no ad Al Khelaifi è spesso difficile, per tanti motivi. A riportarlo è Tuttosport.