Juventus, Allegri: "Roma mi piace, fui vicino ai giallorossi sei anni fa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa dopo il ko dell'Olimpico, ha raccontato un interessante retroscena sulla panchina della Roma e la possibilità, poi svanita, di allenarla: "A me Roma piace, perché qui ho avuto la prima moglie, anzi, l'unica per ora. Poi ora ho una compagna meravigliosa e ho una figlia. Sono stato vicino alla Roma sei anni fa, poi il presidente Berlusconi e Galliani mi fecero rimanere al Milan. Roma è una città affascinante ed è normale che fare risultati a Roma sarebbe straordinario, però ho un contratto con la Juve, sto bene alla Juve e sono contento di rimanere alla Juve".