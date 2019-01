© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa in vista del Chievo: “Il mercato? Spinazzola andrà via solo se arriverà un sostituto al suo posto. Ci giocherà domani? Verranno cambiati alcuni giocatori. A destra ci sarà De Sciglio, a sinistra Alex Sandro. In porta? Ci sarà Perin. In difesa partirà Rugani, al posto di uno tra Chiellini e Bonucci. In avanti spazio a Bernardeschi".