© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can, centrocampista in uscita dalla Juventus, è finito nel mirino di Carlo Ancelotti, fresco nuovo allenatore dell'Everton. La trattativa sta prendendo corpo, per somma gioia di Paratici che si libererebbe di un ingaggio da 5 milioni di euro e otterrebbe anche una netta plusvalenza visto che il tedesco è arrivato in bianconero a parametro zero. L'offerta dei Toffees si preannuncia irriunciabile sia per la Vecchia Signora sia per il calciatore, che potrebbe firmare un contratto fino al 2025. L'unico ostacolo da superare è quello della rivalità, con il calciatore che ai suoi ex tifosi del Liverpool aveva promesso che non avrebbe mai vestito la maglia dei "cugini" rivali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.