© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sportmediaset rivela che Emre Can, centrocampista della Juventus, non avrebbe preso bene la panchina contro l'Udinese in Coppa Italia e sarebbe nuovamente alla ricerca di una squadra per poter lasciare subito Torino. Il calciatore tedesco, che già era stato escluso dalla lista Champions a settembre, è ai ferri corti con la società ma attualmente non ha grande mercato: da qui l'ipotesi Milan, club dove Emre Can troverebbe più spazio e non rischierebbe di perdere terreno in vista dell'Europeo.