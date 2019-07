Juventus, assalto a Eriksen in caso di addio di Matuidi e Khedira

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus non ha intenzione di chiudere il proprio mercato in entrata e, seppur impegnata nel dossier cessioni, sta pensando anche ad altri eventuali colpi da regalare a Sarri. In caso di addii di Matuidi, che piace a PSG e Monaco, e Khedira, che ha mercato all'estero e in Italia piace alla Fiorentina, ecco che Paratici potrebbe muoversi per il danese, che costa non meno di 70 milioni di euro e che piace molto anche a Manchester United (in caso di addio di Pogba) e all'Atletico Madrid. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.