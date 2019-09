Juventus, Buffon torna titolare. Ma il capitano resta Bonucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro il Verona ecco l'esordio bianconero per Gigi Buffon dopo il suo rientro estivo alla Juventus. Allo Stadium Buffon torna ad indossare la maglia da titolare della Juventus dopo parecchi mesi e per molti la fascia da capitano doveva automaticamente passare sul suo braccio. E invece no. Perché nonostante la sua presenza, ingombrante e stimolante, il capitano della Juventus sarà ancora una volta Leonardo Bonucci. O almeno il capitano formale, perché poi in campo siamo certi che Buffon sarà quello di sempre anche dal punto di vista della presenza...