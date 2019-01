© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky Sport, la Juventus ha chiuso la doppia operazione per la difesa che si attendeva nelle ultime ore: Martin Caceres torna in bianconero, mentre Mehdi Benatia passa all'Al-Duhail. L'uruguaiano ha già firmato il contratto, ora mancano solo le visite mediche. Il marocchino, invece, ha accettato l'offerta del club qatariota.