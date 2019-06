Juventus, casting per il dopo Cancelo: c'è anche Hysaj

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Joao Cancelo diretto al Manchester City di Guardiola, la Juventus ha aperto i casting per la fascia destra, dove torna di moda anche un vecchio pallino di Sarri, prossimo tecnico bianconero. Si tratta di Hysaj, che ha perso il posto da titolare con Ancelotti e che è con un piede fuori dal San Paolo.

I costi - Il problema è la clausola da 50 milioni presente sul contratto con gli azzurri. Agnelli non verserà mai quella cifra per lui e De Laurentiis difficilmente abbasserà le proprie pretese. In questo senso, ecco che l'inserimento dell'Atletico Madrid potrebbe essere decisivo.

Lo zampino di Mendes - Il noto procuratore portoghese è pronto a proporre Nelson Semedo, in uscita dal Barcellona. L'agente sta parlando anche con gli amici juventini e non è detto che alla fine non la spunti proprio lui nel casting che tra l'altro vede partire un altro suo assistito.