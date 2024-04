Juventus, certezza Szczesny. Ma ancora non c'è accordo per il rinnovo del contratto

vedi letture

Grande protagonista del ritorno alla vittoria della Juventus in campionato è stato sicuramente Wojciech Szczesny. L'estremo difensore polacco a un quarto d'ora dal novantesimo si è superato per fermare un gran tiro di Nico Gonzalez dalla distanza, tenendo il punteggio sull'1-0 contro la Fiorentina, lo stesso con cui si è poi conclusa anche la sfida al triplice fischio dell'arbitro.

Il futuro di Szczesny è tema di interesse e viene analizzato dal Corriere dello Sport - Stadio in edicola stamani. Il suo contratto con la Juve (molto oneroso, da 6.5 milioni di euro netti a stagione) scadrà il 30 giugno 2025 e la società bianconera punta a una spalmatura che consenta di porre su un orizzonte più ampio l'ingaggio. Per ora Szczesny non ha aperto alla possibilità e, a 34 anni, potrebbe anche fare l'ultimo anno, giocando il Mondiale per Club (con necessaria deroga FIFA) prima di valutare cosa fare.

Al termine della stagione ci sarà un confronto ulteriore con il club.