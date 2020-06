Juventus, club innervosito da Arthur ma la Liga può dare una mano ai bianconeri

vedi letture

La Juventus è innervosita dai no di Arthur ma non chiude la porta all'affare col Barcellona, che dal canto suo è pronto ad aumentare il pressing per spingere il brasiliano a cambiare i suoi piani. E' pronto a scendere in campo perfino il presidente Bartomeu, che ha bisogno delle plusvalenze che possono scaturire dallo scambio con i bianconeri e che dunque non risparmierà nessun colpo. Già la prima partita contro il Maiorca, magari passata interamente in panchina, potrebbe essere un messaggio importante da recepire per il giocatore che blocca lo sbarco di Pjanic e De Sciglio in Catalogna. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.