Juventus, contatti continui con il Brescia per Tonali: bianconeri in pole

Come si legge questa mattina sulle colonne di Tuttosport, la Juventus è in pole per Sandro Tonali, talento classe 2000 del Brescia. Anche in queste settimane difficili i contatti continuano, con Juventus e Brescia che si sono portate avanti nei discorsi relativi all'inserimento di contropartite tecniche utili ai lombardi. La Juventus è pronta a mettere sul piatto un paio di giovani del vivaio per abbassare le richieste economiche dei lombardi, visto che Cellino chiede 50 milioni di euro per il suo talento. Su Tonali avevano messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain e i due Manchester, poi il Coronavirus ha bloccato viaggi e missioni appositamente organizzate per spiare il ragazzo dal vivo.