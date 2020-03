Juventus, Cuadrado rassicura tutti: "Rugani e Matuidi stanno molto meglio"

"Siamo tranquilli perché i nostri compagni risultati positivi stanno molto meglio e ci stiamo attenendo alle raccomandazioni del governo". Notizie rassicuranti sulle condizioni di Rugani e Matuidi, fin qui gli unici bianconeri che hanno contratto il COVID-19, quelle fornite da Juan Guillermo Cuadrado a Espn FC. "La situazione non è facile ma bisogna rimettersi nelle mani di Dio e seguire le indicazioni delle autorità", aggiunge Cuadrado, che ha poi un messaggio per la sua Colombia: "La gente non prenda questo virus alla leggera, non creda che non succeda nulla. E meno stiamo in luoghi dove c'è tanta gente, meglio è. Laviamoci le mani e restiamo a un metro di distanza dagli altri".