Juventus, Cuadrado: "Siamo una famiglia, oggi lotteremo l'uno per l'altro"

Prima di scendere in campo contro il Bologna, Cuadrado a Sky Sport ha commentato il momento della Juventus: "Sappiamo il potenziale che abbiamo. Oggi abbiamo una nuova opportunità per fare quello che non abbiamo fatto prima. Abbiamo bisogno di tutta la squadra che siamo. Oggi lotteremo l'uno per l'altro, come una famiglia, per fare risultato".