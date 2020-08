Juventus, dall'Inghilterra: Alex Sandro può partire per 40 milioni. Il Chelsea è una candidata

40 milioni di euro. Questa la cifra che, secondo il The Sun, la Juventus vorrebbe incassare dall'eventuale cessione di Alex Sandro. L'esterno sinistro della Juventus, per il tabloid inglese, è tornato ad essere un obiettivo del Chelsea dopo gli interessamenti dei mesi scorsi. La Juventus, per avere margine di manovra sul mercato in entrata, ha bisogno di vendere alcuni dei suoi giocatori in rosa e Alex Sandro potrebbe essere uno di questi nel caso in cui arrivassero offerte di questa entità.