Juventus, dall'Inghilterra: Ramsey come contropartita per arrivare a Pogba

Secondo quanto riportato dal Sun, Aaron Ramsey potrebbe essere utilizzato dalla Juventus come contropartita per arrivare a Paul Pogba. Il Manchester United è ormai rassegnato a perdere il suo giocatore e l'arrivo di Bruno Fernandes, il cui impatto nel primo mese è stato notevole (premiato come giocatore della Premier League di febbraio) renderebbe meno amaro l'addio del francese, il cui prezzo fissato è di 100 milioni di sterline. Ramsey fin qui non è riuscito a diventare protagonista con la Vecchia Signora e Ole Gunnar Solskjaer non sarebbe contrario ad avere il gallese in squadra. Su Pogba resta da vincere la concorrenza del Real Madrid.