Juventus, De Ligt al 45': "Gol importante, ma manca ancora un tempo..."

Alla Dacia Arena sta decidendo la sfida con il bel gol segnato in chiusura di primo tempo, Matthijs De Ligt si presenta ai microfoni di Sky Sport al 45': "E' un gol molto per me e per la squadra, sono contento di aver segnato: ma ci sono ancora 45 minuti da giocare".