Juventus, De Ligt: "Mancherà il mio amico Depay, ma il Lione è forte lo stesso"

Mercoledì la Juventus sarà di scena sul campo del Lione per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La sfida in terra francese sarà anche la prima nella fase ad eliminazione diretta del torneo con la maglia bianconera per Matthijs de Ligt, il quale a UEFA.com ha sottolineato così la forza degli avversari: "Ci giocano due miei compagni di nazionale, Memphis Depay e Kenny Tete. Ho giocato contro di loro anche quando ero all’Ajax, quindi conosco lo stadio e il club. Credo che sia una squadra molto forte, con tanti giovani. In questo senso è simile all’Ajax, perché può contare su molti giovani che vogliono crescere. È una buona squadra e dobbiamo essere pronti".

Depay non ci sarà per un infortunio: ti sarebbe piaciuto affrontarlo? "Certo, conosco benissimo Memphis perché ci alleniamo insieme in nazionale. Conosco le sue qualità, è un giocatore fantastico. È un attaccante molto difficile da affrontare. Per lui è l’infortunio è pesante perché i prossimi mesi saranno importanti, ma il Lione è forte anche senza di lui, quindi dobbiamo farci trovare pronti".