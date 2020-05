Juventus, Dembele può rientrare nell'operazione Pjanic al Barça. I bianconeri puntano al prestito

La Juventus considera sempre Arthur la contropartita ideale nella trattativa che potrebbe portare Miralem Pjanic al Barcellona . Preso atto, però, delle difficoltà per arrivare al brasiliano, il club bianconero potrebbe anche intavolare un discorso diverso e prendere in considerazione altri giocatori.