Il futuro di Emre Can sembra sempre più lontano da Torino. Come sottolinea oggi Tuttosport, la permanenza alla Juventus di Sami Khedira spinge infatti l'ex centrocampista del Liverpool sul mercato. Due, al momento, le opzioni per il suo futuro: Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.