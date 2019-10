Juventus, duello con Real Madrid e Bayern Monaco per Eriksen

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la Juventus lavora per portare in bianconero Christian Eriksen. Paratici ha seguito il danese in tempi non sospetti e le relazioni degli scout sono tutte positive. Sul cervello del Tottenham ci sono anche Real Madrid e Bayern Monaco: una corsa a tre che può partire già a gennaio, a sei mesi dalla naturale scadenza del suo contratto. I Blancos potrebbero fare uno sforzo già a gennaio, i bianconeri vorrebbero il giocatore in estate, visto che al momento trovare spazio per il danese, con tutti gli esuberi in rosa, sarebbe praticamente impossibile.