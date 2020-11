Juventus, e adesso? Tour de force senza sosta, martedì c'è già la Champions

vedi letture

Un calendario senza sosta. Senza fiato e respiro. Altre nove gare in un mese e due giorni. Una stagione folle che vede protagoniste soprattutto le formazioni impegnate nelle Coppe. Come la Juventus: dopo la vittoria contro il Cagliari, tornerà già in campo martedì sera in casa contro gli ungheresi del Ferencvaros in Champions League.

Martedì 24/11, ore 21: Juventus-Ferencvaros (Champions League)

Sabato 28/11, ore 18: Benevento-Juventus

Mercoledì 02/12, ore 21: Juventus-Dinamo Kiev (Champions League)

Sabato 05/12, ore 18: Juventus-Torino

Martedì 08/12, ore 21: Barcellona-Juventus (Champions League)

Domenica 13/12, ore 18: Genoa-Juventus

Mercoledì 16/12, ore 18.30: Juventus-Atalanta

Sabato 19/12, ore 20.45: Parma-Juventus

Martedì 22/12, ore 20.45: Juventus-Fiorentina