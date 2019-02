© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttosport, il centrocampista della Juventus Emre Can ha parlato della lotta per la Champions League: "Sappiamo di avere di fronte partite determinanti per vincere il campionato, vogliamo vincerle tutte anche se sarà dura. Siamo molto concentrati, non siamo preoccupati: queste sono le partite che qualsiasi calciatore vuole giocare, siamo esaltati. La Champions è una competizione complessa, difficile da programmare: l'Atletico è una delle avversarie peggiori che potessero capitare. Favorite per la vittoria finale? Barcellona e Real sono fortissime e stanno arrivando al top della forma, così come il Bayern. Poi ci siamo noi, Liverpool, PSG e City: è la Champions più interessante degli ultimi anni".