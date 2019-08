Juventus, frenata Rugani: Petrachi riflette su costi e modalità dell'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si registra una frenata nella trattativa tra Juventus e Roma per Daniele Rugani, che sembra essere fuori dal progetto in casa bianconera ma non ancora diretto verso la Colonna Traiana: l’operazione al momento è in stand-by, perché la dirigenza giallorossa sta riflettendo se effettivamente acquistare il giocatore e a quali condizioni. La richiesta della Juve di 24 milioni più Riccardi e Celar non convince e lo stesso attaccante pare non convintissimo di lasciare la squadra della sua città.