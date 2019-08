Fonte: Con la collaborazione di Lorenzo Marucci

Alessio Riccardi è un predestinato. Classe 2001, è giustamente considerato uno dei 18enni più promettenti italiani in circolazione e, per questo motivo, Fabio Paratici s'è subito interessato al suo cartellino quando la Roma ha aperto alla possibilità di acquistare Rugani inserendo nella trattativa i cartellini di un paio di giovani. Riccardo però è cuore Roma, cresciuto a Trigoria, e in questo momento non è convinto di lasciare la Capitale per trasferirsi a Torino. Resterebbe volentieri dov'è e per questo motivo non sono mancati dei like del ragazzo ai tifosi che gli chiedevano di restare.

Alla fine però bisognerà trovare la quadra. E in queste ore proseguono febbrili i contatti tra Roma e Juventus con Riccardi che insieme a un'altra contropartita (quasi certamente Celar) deve dire sì per fare in modo che l'operazione si possa chiudere. Riccardi nel frattempo riflette, aspetta contatti diretti con le due società (che ancora non ci sono stati) ma sa di essere al centro della trattativa tra Roma e Juventus.