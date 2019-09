Juventus-Hellas, i voti ai tecnici: turnover Sarri. Juric può sorridere

© foto di Federico De Luca

Juventus-Hellas Verona 2-1 (21' Veloso, 31' Ramsey, 49' Ronaldo)

Una vittoria sofferta più di quanto ci si potesse aspettare, per la Juventus di Maurizio Sarri. Ma alla fine il maggior tasso tecnico ha fatto la differenza nella sfida contro l'Hellas di Ivan Juric, bravo comunque a lasciare aperto il risultato fino al 95esimo.

Maurizio Sarri 6,5 - Nonostante il poco tempo a disposizione per preparare la gara odierna, il tecnico della Juventus riesce a tornare alla vittoria dopo il pareggio di Firenze. E lo fa facendo quel turn over che poco gli piace, dati alla mano. In campo dal primo minuto vanno così Buffon, Demiral, Bentancur, Ramsey e soprattutto Paulo Dybala. Una rotazione importante che ha dato le risposte sperate e soprattutto ottime sensazioni in vista delle prossime, intense, settimane.

Ivan Juric 6,5 - Il Verona che scende in campo allo Stadium piace per organizzazione e intensità di gioco. Qualità che per tutto il primo tempo mettono in grossa difficoltà la Juventus. La difesa a tre funziona, il centrocampo gestito da Miguel Veloso e Amrabat anche. E se l'attacco avesse punto con più efficacia, chissà che il risultato non potesse essere diverso...