Juventus, Higuain fa da tappo: con lui in rosa Icardi è più lontano

Gonzalo Higuain si è trasformato dall'essere uno degli attaccanti più in vista d'Europa a un peso che solo il feeling con Sarri potrà alleviare. La Juventus sarebbe contenta di salutarlo, ma l'ingaggio da 9,5 milioni di euro netti a stagione non glielo può garantire nessuno delle squadre vagamente interessate e dunque il destino pare essere quello di restare alla corte del tecnico toscano. Con lui in rosa, si allontana anche l'ipotesi che portava Paratici sulle tracce di Mauro Icardi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.