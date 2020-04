Juventus, Higuain sempre più lontano: i Los Angeles Galaxy sono più di un'idea

vedi letture

Gonzalo Higuain è sempre più lontano da una conferma nella Juventus. Il Pipita, attualmente in Argentina tra le apprensioni per la madre malata e quelle per la situazione in Italia, aveva pensato addirittura di ritardare il rientro, ma ai bianconeri non ha fatto pervenire comunicazioni in merito e Sarri ha bisogno di lui per terminare la stagione. Una volta finita però, il suo contratto da 7,5 milioni di euro fino al 2021 sarà un peso non da poco e di segnali per il rinnovo non ne sono arrivati. Più di un ritorno al River Plate, è la California la destinazione più semplice per l'attaccante, con i Los Angeles Galaxy pronti a investire su di lui e la Juve pronta ad accompagnarlo in questa scelta con l'intento, nel frattempo, di trovare un degno sostituto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.