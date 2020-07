Juventus, Higuain titolare contro il Milan: sfida al passato per cambiare il futuro

La partita della Juventus contro il Milan non sarà banale per Gonzalo Higuain, chiamato a sostituire Dybala dal primo minuto nonostante non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe. A Milano è stato fischiato dopo l'annata negativa passata in rossonero, ma a San Siro ha anche segnato gol pesantissimi, anche se contro l'Inter. E' un giorno che il Pipita ha cerchiato in rosso anche con l'obiettivo di convincere i bianconeri di essere ancora all'altezza della Vecchia Signora. Sì perché, in caso di offerta all'altezza, Paratici sarebbe assolutamente pronto a scaricarlo, mentre lui vorrebbe proseguire insieme. La risposta al futuro passa anche dalla gara di domani. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.