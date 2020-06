Juventus, Higuain vuole salutare da protagonista: per il futuro occhio all'Atletico

Gonzalo Higuain non riceverà la tanto auspicata proposta di rinnovo di contratto con la Juventus e dunque, alla fine della stagione, dirà addio ai bianconeri. Però prima di salutare, ha un obiettivo: vincere tutto da protagonista. Vuole riprendersi il posto che attualmente sembra affidato a Dybala e dimostrare il proprio valore nel momento più importante di una stagione difficile quanto strana. Poi penserà a come proseguire. In testa c'è sempre il River Plate, che però è una pista difficile per via dei costi. Poi ci sono le squadre in USA come DC United e LA Galaxy. Ma anche offerte interessanti dall'Europa, come Wolverhampton e Newcastle dalla Premier e Atletico Madrid dalla Liga. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.