© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano conferme importanti per il trasferimento di Emre Can al Borussia Dortmund. Gli accordi non sono ancora chiusi, però dalla Bild si viene a sapere che il Bayern Monaco ha deciso di lasciare la pista che porta al centrocampista tedesco. In piedi c'è la trattativa con il club della Ruhr che, però, ragiona sulla formula del trasferimento. L'ammontare è intorno ai 25 milioni di euro, piena plusvalenza per i bianconeri.