Juventus, il paziente zero Rugani a caccia di spazio prima dell'addio a fine stagione

vedi letture

La partita contro il Milan, vista la squalifica di De Ligt permetteranno a Rugani di giocare la prima partita post Coronavirus. Il difensore toscano è stato il "paziente zero" della Serie A, il primo ad essere stato contagiato tra i calciatori della massima serie, e ancora non ha misurato la qualità del ritorno in campo perché lasciato sempre fuori da parte del "maestro" Sarri. Contro i rossoneri cercherà di mettersi in mostra e magari di conquistare un po' di spazio da qui alla fine della stagione quando poi arriverà il probabilissimo addio. A riportarlo è Il Corriere di Torino.