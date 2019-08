Juventus, il mercato va in panchina: prima di campionato senza acquisti

È la Juventus 2018-19 a sfidare il Parma nella prima gara della stagione: negli undici scelti da Sarri/Martusciello infatti non figurano nuovi acquisti e allo stesso tempo c'è una novità. Quell'Higuain, che si conferma fedelissimo per il tecnico ex Chelsea, diviso tra Blues e Milan nell'anno passato ma al centro del progetto di Allegri nei due precedenti. È il Pipita l'unica vera novità dei bianconeri, che si affidano alle certezze dell'ottavo Scudetto e di una stagione dominata in lungo e in largo, in Italia, per provare a sbancare Parma. Non c'è Dybala, il bianconero che era sembrato più in palla nelle ultime gare, mentre c'è Matuidi, preferito a Rabiot: proprio il francese aveva segnato il gol decisivo nel successo del settembre 2018. Dai suoi uomini vincenti: da qui riparte la Juventus nella rincorsa all'ennesimo titolo nazionale.