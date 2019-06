Juventus, il padre di Kean: "Possibili novità la prossima settimana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jean Kean torna a parlare. E, anche stavolta, le sue dichiarazioni sono tutt'altro che banali: "Futuro? Magari la prossima settimana potrò dirvi qualcosa in più. Moise è contento di giocare nella Juve. Se la società bianconera decide di trattenerlo, lui resta. Altrimenti, in caso di chiamata dell'Inter, ci penserebbe. Mio figlio da bambino era tifoso nerazzurro. Io aspetto sempre a casa che venga a bussare alla porta e mi dica: 'Papà, ecco il Pallone d’Oro'. La punizione di Di Biagio in Nazionale U21? Di Biagio ha fatto benissimo, così la prossima volta mio figlio saprà che certe cose non vanno fatte", sono state le parole del padre dell'attaccante della Juventus Moise al portale Juvenews.