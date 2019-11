© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia De Sciglio è uno dei giocatori della Juventus per cui sono sempre insistenti le voci di mercato. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Paris Saint-Germain potrebbe accelerare le manovre per l’acquisto del terzino dai Campioni d’Italia, visto che Abdou Diallo non ha convinto particolarmente nel match giocato contro il Dijon.