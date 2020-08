Juventus, il punto sugli esuberi: Paratici potrebbe incassare fino a 140 milioni

Punto sugli esuberi delle squadre di Serie A redatto questa mattina da parte del Corriere dello Sport con particolare attenzione alla Juventus che ha diversi giocatori che in estate potrebbero lasciare i bianconeri. Sono 140 i milioni che potenzialmente il club di Agnelli potrebbe incassare da alcuni addii, anche eccellenti. Douglas Costa viene valutato non meno di 40 milioni per esempio, mentre Bernardeschi ne vale almeno 30. Stessa valutazione per Perin e Rugani, ovvero 25 milioni di euro, mentre Higuain e De Sciglio ne valgono 10. Anche Khedira è in uscita dalla Continassa, ma nonostante la scadenza dell'accordo nel 2021, è probabile che i bianconeri decidano di cederlo a titolo gratuito.