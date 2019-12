© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus non molla e il nome da sogno per la mediana resta Paul Pogba. Lo spiega Tuttosport: il feeling col giocatore resta intatto, il giocatore è in scadenza nel 2021 ma il Manchester può prolungarlo unilateralmente fino al 2022. In estate arriverà l'assalto, resta il Polpo il grande nome per l'estate bianconera.