Juventus, in chiusura per il baby Dinkci del Werder. Sarà aggregato all'Under 23

Secondo quanto riferito da Sky Deutschland la Juventus sarebbe in chiusura con il Werder Brema per l’attaccante classe 2001 Eren Dinkci, stella della squadra Under 20 dove ha segnato 24 reti in 23 e collezioanto anche 12 assist. Il turco arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e sarà aggregato alla squadra Under 23 nella prossima stagione dove potrà giocare con continuità nella prossima stagione.