Juventus, intrigo Pjanic: il bosniaco apre al Barcellona, ma il PSG preme e il Chelsea spera

Il Barcellona sente di averlo in pugno, il Paris Saint-Germain preme, il Chelsea non si tira fuori neanche dopo il "no, grazie" del diretto interessato... Se quella blaugrana resta la prima opzione, soprattutto nel caso in cui Arthur si decidesse ad accettare la corte della Juventus , il futuro di Miralem Pjanic resta ancora tutt'altro che scritto. Con un pressing costante anche da Parigi, dove - riporta oggi Tuttosport - Leandro Paredes potrebbe sicuramente rappresentare la carta giusta per convincere i bianconeri a privarsi del centrocampista bosniaco. Più freddina, infine, la pista che porta ai Blues: Sarri accoglierebbe a braccia aperte il suo pupillo Jorginho, ma l'italo-brasiliano ha una valutazione altissima e lo scambio alla pari è una soluzione che sta perdendo quindi quota.