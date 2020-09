Juventus, Khedira torna ad allenarsi ma il club non ha cambiato idea: è fuori dai piani

Sami Khedira ieri è tornato ad allenarsi alla Continassa, ma la Juventus non ha cambiato i propri piani sul suo futuro. Il tedesco è fuori dal progetto bianconero e non solo per questioni economiche ma anche tecniche e di rinnovamento. Il giocatore non vuole rinunciare ai 6 milioni di euro previsti dal contratto per il prossimo anno con i dirigenti juventini che stanno cercando una soluzione che faccia seguito a quelle per Higuain e Matuidi. Difficile che la situazione si sblocchi a breve con la Juve che, nella settimana dell'esordio in campionato, dovrà fare i conti ancora con la presenza del centrocampista ex Real. A riportarlo è Tuttosport.