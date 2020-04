Juventus, l'articolo 17 un assist per l'addio di Pogba al Manchester United

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato della Juventus e spiega che Paul Pogba avrebbe un'opportunità d'oro per liberarsi dal Manchester United. L'articolo 17 del regolamento FIFA sui trasferimenti. Questo prevede che se un giocatore rompe l'accordo dopo la fine dei primi tre anni per chi come Pogba ha firmato quando aveva meno di ventisei anni, deve pagare un indennizzo. Per quanto riguarda Pogba sarebbe intorno ai 60 milioni di euro. Un passo al quale il ventisettenne francese non vorrebbe arrivare ma che aiuterà Juventus e Real Madrid a trattare con i Red Devils.