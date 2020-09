Juventus, l'U23 non convoca Nicolussi Caviglia: cessione sempre più vicina

La Juventus Under 23 scenderà in campo stasera per l’esordio stagionale in Serie C, contro la Pro Sesto, e lo farà senza l'apporto di Hans Nicolussi Caviglia: per il centrocampista, che il Parma vorrebbe per allungare il reparto mediano, non ci sarà spazio stasera. Il tecnico della squadra bianconera Zauli non lo ha neanche convocato per la sfida, sintomo evidente di come il suo futuro non sia certo in bianconero.