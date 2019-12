© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro il Leverkusen sono arrivate una serie di risposte giuste e secondo Tuttosport, l'attuazione del tridente pesante Cristiano Ronaldo-Gonzalo Higuain-Paulo Dybala è una tentazione sempre più forte nelle idee di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus: i numeri vengono in soccorso ai tre che, quando schierati, realizzano un gol ogni 19 minuti in campo. Numeri che fanno riflettere, a maggior ragione se il parziale risulta di essere cinque gol a zero per la Juve.