Juventus, la doppia firma di Buffon: rinnovo e tanta voglia di Coppa Italia

Non esiste un secondo portiere migliore di Gigi Buffon e lo sanno bene Sarri e la Juventus tutta. Per questo il rinnovo di contratto per un altro anno è solo questione di ore, con la bandiera bianconera che firmerà l'accordo dopo aver da tempo trovato l'intesa con il presidente e amico Agnelli. Non solo, Buffon vuole mettere la firma anche sulla Coppa Italia, a cominciare dalla sfida di ritorno con il Milan per poi puntare alla vittoria, come 21 anni fa con la maglia del Parma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.