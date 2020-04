Juventus, le tre vie di Higuain per il futuro: restare senza rinnovo, spalmare o andare via

vedi letture

Gonzalo Higuain, 33 anni a dicembre, ha un contratto vicino alla scadenza (giugno 2021) e un ingaggio alto (7,5 milioni di euro) di cui la Juventus vorrebbe liberarsi. Ecco perché - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il suo futuro è molto incerto.

I piani del club - Higuain l’estate scorsa è rientrato a Torino dopo un’annata travagliata in prestito tra Milan e Chelsea. I numeri ci dicono che ha segnato 8 gol in 34 gare però è stato spesso utile alla causa, sacrificandosi. Inoltre è l’unico centravanti di ruolo nella rosa attuale. Nei piani del club pre-coronavirus per la prossima stagione - continua La Gazzetta dello Sport - c’era anche un centravanti, cosa che ridurrebbe gli spazi per l’argentino. Il mercato però rischia di essere falsato dalla crisi economica che coinvolgerà tutti.

Tre opzioni - Higuain nel 2021 potrà andare via a zero. La soluzione più probabile è che scelga di restare ma senza prolungamenti né spalmature dell’ingaggio: un altro anno per poi dirsi addio alla scadenza naturale del contratto. L’alternativa è accettare di allungare (a patto che la Juve glielo proponga) di un anno per spalmare i 7,5 su due stagioni. La terza via, quella che il Pipita al momento non vuole prendere in considerazione, è l’addio, magari per andare a giocare negli Stati Uniti, dove c’è suo fratello Federico.