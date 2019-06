Juventus, Leonardo tenta di bloccare Rabiot ma sarà bianconero

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il PSG ha tentato il rilancio per convincere Adrien Rabiot a non firmare per la Juventus a parametro zero, ma i bianconeri hanno in pugno il via libera del francese che dopo la scadenza prevista per domenica, dovrebbe firmare per accasarsi alla corte di Sarri. Leonardo, tornato in carica dopo l'addio di Antero Henrique, ha fatto una proposta last minute che però non è andata a buon fine.